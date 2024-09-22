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Фьюри – о победе Дюбуа: Он очень хорошо выполнил свою работу
Трудно не согласиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прокомментировал
– Фантастическая работа, он очень хорошо выполнил свою работу. Молодой DDD молодец. Все его списывали. Он был чемпионом мира, а все говорили о нем, словно он бомжара. И он показал, из чего сделан. И это очень хорошо для него. Фантастически. Молодец.
– А как насчет Эй Джея?
– Слушайте, это бокс в тяжелом весе, бывает. Не так ли? Это произошло со мной, это может произойти с кем-либо, – сказал Фьюри
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