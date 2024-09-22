Фьюри – о победе Дюбуа: Он очень хорошо выполнил свою работу

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) прокомментировал победу чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в поединке против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

– Фантастическая работа, он очень хорошо выполнил свою работу. Молодой DDD молодец. Все его списывали. Он был чемпионом мира, а все говорили о нем, словно он бомжара. И он показал, из чего сделан. И это очень хорошо для него. Фантастически. Молодец.

– А как насчет Эй Джея?

– Слушайте, это бокс в тяжелом весе, бывает. Не так ли? Это произошло со мной, это может произойти с кем-либо, – сказал Фьюри

Комментарий Усика