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Промоутер Дюбуа хотел бы увидеть бой Даниеля против Усика
Но есть одно но
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал
"Увидим, что состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Взглянем на исход этого боя. Я верю, что Тайсон победит, но поединок, который я бы хотел...
Я хотел бы увидеть, как Даниэль снова сойдется с Усиком, потому что я считаю, что он должен был выиграть тот бой, и я по-прежнему считаю, что это не был удар ниже пояса" – сказал промоутер.
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