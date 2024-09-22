Промоутер Дюбуа хотел бы увидеть бой Даниеля против Усика

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал победу своего подопечного, чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в поединке против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует standard.co.uk:

"Увидим, что состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Взглянем на исход этого боя. Я верю, что Тайсон победит, но поединок, который я бы хотел...

Я хотел бы увидеть, как Даниэль снова сойдется с Усиком, потому что я считаю, что он должен был выиграть тот бой, и я по-прежнему считаю, что это не был удар ниже пояса" – сказал промоутер.

Комментарий Усика