Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри гарантирует, что победит Усика в реванше
Смешной
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) уверен, что сумеет взять реванш у украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в поединке 21 декабря в Саудовской Аравии.
"Я собираюсь сражаться с чертовым кроликом и уродливым уродом Усиком. Я снова заберу все пояса – я это гарантирую. После того, как я выиграю Усика, я буду сражаться против Даниэля Дюбуа. Это мой план" – цитирует слова Фьюри портал BoxingScene.
Напомним, что ранее Усик
Популярное сейчас
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Спортивный врач, работавший в украинском футболе, спрогнозировал сроки восстановления Малиновского
- Джошуа-Дюбуа: Видео нокаута и быстрый обзор лучших моментов боя. Видео
- Подключилось МИД. Генконсул Украины в Кракове "срочно" выехал в аэропорт, где задержали Усика
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО