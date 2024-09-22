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Фьюри гарантирует, что победит Усика в реванше

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Фьюри гарантирует, что победит Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) уверен, что сумеет взять реванш у украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО) в поединке 21 декабря в Саудовской Аравии.

"Я собираюсь сражаться с чертовым кроликом и уродливым уродом Усиком. Я снова заберу все пояса – я это гарантирую. После того, как я выиграю Усика, я буду сражаться против Даниэля Дюбуа. Это мой план" – цитирует слова Фьюри портал BoxingScene.

Напомним, что ранее Усик прокомментировал победу Дюбуа в бою против Джошуа.

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