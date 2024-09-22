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Промоутер Усика назвал причину поражения Джошуа в бою против Дюбуа

Бокс
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Совершенно верные слова

Промоутер Усика назвал причину поражения Джошуа в бою против Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский промоутер Александр Красюк рассказал, почему по его мнению Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) уступил в титульном поединке своему соотечественнику Даниэлю Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Работа ног была неувязкой Джошуа, психология была неувязкой, все было неувязкой. Я думал, что видел человека с лицом Эй Джея, но совсем другого внутри. Я имею в виду, что он не выглядел так, как мы ожидали.

Вы видели его правую руку? Она была на его груди. Поэтому его подбородок был наверху, и это сказка для любого соперника, не только для Дюбуа, для любого" – сказал Красюк.

Напомним, ранее Усик прокомментировал победу Дюбуа.

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