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Промоутер Усика назвал причину поражения Джошуа в бою против Дюбуа
Совершенно верные слова
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский промоутер Александр Красюк рассказал, почему по его мнению Энтони Джошуа (28-4; 25 КО)
"Работа ног была неувязкой Джошуа, психология была неувязкой, все было неувязкой. Я думал, что видел человека с лицом Эй Джея, но совсем другого внутри. Я имею в виду, что он не выглядел так, как мы ожидали.
Вы видели его правую руку? Она была на его груди. Поэтому его подбородок был наверху, и это сказка для любого соперника, не только для Дюбуа, для любого" – сказал Красюк.
Напомним, ранее Усик
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