Фьюри во время вечера бокса в Лондоне тепло обратился к Усику. Видео

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время вечера бокса в Лондоне (в главном событии которого Дюбуа победил Джошуа) тепло и дружески обратился к украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22 -0;14 КО).

"Ты дал им обоим настоящий урок бокса. Честная игра для тебя, честная игра. Вот что делают навыки бокса. Навыки платить по счетам. Ты понимаешь, о чем я" – сказал Тайсон.

"You taught them both a proper boxing lesson!" ????



Tyson Fury to Oleksandr Usyk immediately after #JoshuaDubois ???? pic.twitter.com/NcOc9QhpJN