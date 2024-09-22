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Фьюри во время вечера бокса в Лондоне тепло обратился к Усику. Видео
Цыган имеет несколько лиц
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Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время вечера бокса в Лондоне (в главном событии которого Дюбуа
"Ты дал им обоим настоящий урок бокса. Честная игра для тебя, честная игра. Вот что делают навыки бокса. Навыки платить по счетам. Ты понимаешь, о чем я" – сказал Тайсон.
"You taught them both a proper boxing lesson!" ????— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) September 22, 2024
Tyson Fury to Oleksandr Usyk immediately after #JoshuaDubois ???? pic.twitter.com/NcOc9QhpJN
Напомним, ранее Усик
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