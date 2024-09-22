  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри во время вечера бокса в Лондоне тепло обратился к Усику. Видео
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри во время вечера бокса в Лондоне тепло обратился к Усику. Видео

Бокс
Обновлено

Цыган имеет несколько лиц

Фьюри во время вечера бокса в Лондоне тепло обратился к Усику. Видео

https://fightnews.info/ fightnews

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время вечера бокса в Лондоне (в главном событии которого Дюбуа победил Джошуа) тепло и дружески обратился к украинскому чемпиону по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александру Усику (22 -0;14 КО).

"Ты дал им обоим настоящий урок бокса. Честная игра для тебя, честная игра. Вот что делают навыки бокса. Навыки платить по счетам. Ты понимаешь, о чем я" – сказал Тайсон.

Напомним, ранее Усик прокомментировал победу Дюбуа.

По теме
yellow-arrow
Фотография на миллион. Турки Аль-Аш Шейх собрал в одном месте легендарных звезд бокса
yellow-arrow
Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Дюбуа в бою против Джошуа
yellow-arrow
Промоутер Усика назвал причину поражения Джошуа в бою против Дюбуа
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости