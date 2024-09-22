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Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Дюбуа в бою против Джошуа

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Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Дюбуа в бою против Джошуа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) прокомментировал победу чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в бою против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО).

"Я был и остаюсь в шоке. После первого гонга Дюбуа оказывал сильное давление на Джошуа, что привело к нокдауну в первом раунде. Для меня было шоком то, как Дюбуа выступал и оказывал давление на Эй Джея. Но все становится понятно, если посмотреть на прошлые бои Дюбуа. Победа над Миллером, потом над Хрговичем, а теперь над Джошуа придает Дюбу уверенности.

Если посмотреть на динамику дивизиона и на то, у кого есть пояс, то у Дюбуа он есть, так что я, безусловно, хочу с ним драться" – сказал китаец.

Напомним, ранее Усик прокомментировал победу Дюбуа.

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