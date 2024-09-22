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Фотография на миллион. Турки Аль-Аш Шейх собрал в одном месте легендарных звезд бокса

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Фотография на миллион. Турки Аль-Аш Шейх собрал в одном месте легендарных звезд бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 сентября британский супертяж Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) успешно защитил титул чемпиона мира по версии IBF, сенсационно нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в пятом раунде.

Одним из организаторов поединка выступил известный саудит, министр Главного управления по делам развлечений Турки Аль-Аш Шейх.

На своей официальной странице в Твиттер он опубликовал фото со звездами бокса и ММА. На одном вечере присутствовали чемпион мира в первом среднем весе Теренс Кроуфорд, британский супертяж Тайсон Фьюри, звезда ММА Конор Макгрегор и, конечно, украинский чемпион мира в королевском дивизионе Александр Усик.

Напомним, ранее Усик прокомментировал победу Дюбуа.

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