Фотография на миллион. Турки Аль-Аш Шейх собрал в одном месте легендарных звезд бокса

В ночь с 21 на 22 сентября британский супертяж Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) успешно защитил титул чемпиона мира по версии IBF, сенсационно нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) в пятом раунде.

Одним из организаторов поединка выступил известный саудит, министр Главного управления по делам развлечений Турки Аль-Аш Шейх.

На своей официальной странице в Твиттер он опубликовал фото со звездами бокса и ММА. На одном вечере присутствовали чемпион мира в первом среднем весе Теренс Кроуфорд, британский супертяж Тайсон Фьюри, звезда ММА Конор Макгрегор и, конечно, украинский чемпион мира в королевском дивизионе Александр Усик.

The Legends … The Director Guy Ritchie, and the fighters Conor McGregor, Terrence Crawford, Oleksandr Usyk and Tyson Fury????❤️???????? pic.twitter.com/bOdMQa4q7g