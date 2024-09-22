Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фотография на миллион. Турки Аль-Аш Шейх собрал в одном месте легендарных звезд бокса
Везде знаменитости
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 21 на 22 сентября британский супертяж Даниэль Дюбуа (22-2; 21 КО) успешно
Одним из организаторов поединка выступил известный саудит, министр Главного управления по делам развлечений Турки Аль-Аш Шейх.
На своей официальной странице в Твиттер он опубликовал фото со звездами бокса и ММА. На одном вечере присутствовали чемпион мира в первом среднем весе Теренс Кроуфорд, британский супертяж Тайсон Фьюри, звезда ММА Конор Макгрегор и, конечно, украинский чемпион мира в королевском дивизионе Александр Усик.
The Legends … The Director Guy Ritchie, and the fighters Conor McGregor, Terrence Crawford, Oleksandr Usyk and Tyson Fury????❤️???????? pic.twitter.com/bOdMQa4q7g— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 22, 2024
Напомним, ранее Усик
Популярное сейчас
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Первая потеря очков Динамо, ужасная травма Малиновского и поражения украинцев в АПЛ. Главные новости за 21 сентября
- Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью
- Джошуа-Дюбуа: Видео нокаута и быстрый обзор лучших моментов боя. Видео
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО