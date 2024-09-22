Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Джошуа: Впервые за всю карьеру я видел Энтони таким избитым
Апсет года
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал
"Это была адская битва. Каким бы опустошенным я ни был, но Дюбуа заслуживает большой похвалы. Сегодня был его королевский вечер. Он стал настоящим чемпионом мира.
Впервые за всю карьеру я видел Джошуа таким избитым. Он двукратный чемпион мира, провел 13 чемпионских боев, но это единственный раз, когда его избили по-настоящему. Джошуа был избит настолько, что даже не мог встать" – сказал Хирн.
Популярное сейчас
- Тимощук передал футболку на благотворительный аукцион. Средства с продажи будут направлены в Курскую область
- Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Представители польских силовиков прокомментировали задержание Усика в аэропорту Кракова
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО