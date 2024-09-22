  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Джошуа: Впервые за всю карьеру я видел Энтони таким избитым
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Джошуа: Впервые за всю карьеру я видел Энтони таким избитым

Бокс

Апсет года

Промоутер Джошуа: Впервые за всю карьеру я видел Энтони таким избитым

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал поражение своего подопечного в поединке против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Metro:

"Это была адская битва. Каким бы опустошенным я ни был, но Дюбуа заслуживает большой похвалы. Сегодня был его королевский вечер. Он стал настоящим чемпионом мира.

Впервые за всю карьеру я видел Джошуа таким избитым. Он двукратный чемпион мира, провел 13 чемпионских боев, но это единственный раз, когда его избили по-настоящему. Джошуа был избит настолько, что даже не мог встать" – сказал Хирн.

Комментарий Усика

Видео-обзор нокаута

По теме
yellow-arrow
Усик – о Фьюри: Он как мой брат, жадное пузо
yellow-arrow
Фотография на миллион. Турки Аль-Аш Шейх собрал в одном месте легендарных звезд бокса
yellow-arrow
Самый известный китайский супертяж прокомментировал победу Дюбуа в бою против Джошуа
Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости