Промоутер Джошуа: Впервые за всю карьеру я видел Энтони таким избитым

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн прокомментировал поражение своего подопечного в поединке против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует Metro:

"Это была адская битва. Каким бы опустошенным я ни был, но Дюбуа заслуживает большой похвалы. Сегодня был его королевский вечер. Он стал настоящим чемпионом мира.

Впервые за всю карьеру я видел Джошуа таким избитым. Он двукратный чемпион мира, провел 13 чемпионских боев, но это единственный раз, когда его избили по-настоящему. Джошуа был избит настолько, что даже не мог встать" – сказал Хирн.

Комментарий Усика