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Усик – о Фьюри: Он как мой брат, жадное пузо

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Усик – о Фьюри: Он как мой брат, жадное пузо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал о своей встрече с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время вечера бокса в Лондоне.

– Вы разговаривали сегодня с Тайсоном?

– Немного да.

– Что он сказал?

– Как ты? Бла-бла-бла. Привет, мой друг.

– Говорил ли он о кролике и тому подобном?

– Нет. Это мой друг "Жадное пузико". Он как мой брат – сказал Александр.

Напомним, что ранее Фьюри заявил, что гарантирует победу в реванше против Усика.

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