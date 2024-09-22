Усик – о Фьюри: Он как мой брат, жадное пузо

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик (22-0; 14 КО) рассказал о своей встрече с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) во время вечера бокса в Лондоне.

– Вы разговаривали сегодня с Тайсоном?

– Немного да.

– Что он сказал?

– Как ты? Бла-бла-бла. Привет, мой друг.

– Говорил ли он о кролике и тому подобном?

– Нет. Это мой друг "Жадное пузико". Он как мой брат – сказал Александр.