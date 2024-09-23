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Александр Усик подарил Теренсу Кроуфорду наручные часы

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Это произошло во время вечера бокса в Лондоне

Александр Усик подарил Теренсу Кроуфорду наручные часы

Фото: Instagram

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе непобеждённым американским боксёром Теренсом Кроуфордом после боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и подарил ему часы.

"Большое спасибо Александру за подарок. Действительно ценю это", — подписал фото Кроуфорд, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

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22 сентября Дюбуа разделил ринг на стадионе "Уэмбли" с известным соотечественником Энтони Джошуа, которого он нокаутировал на старте пятого раунда.

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