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Тренер Джошуа: Его ноги почему-то не успевали
Наставник британского боксера прокомментировал поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бен Дэвисон, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал его поражение от действующего обладателя титула IBF соотечественника Даниэля Дюбуа.
Напомним, поединок Джошуа и Дюбуа состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой чемпиона нокаутом в пятом раунде.
"Его ноги почему-то не успевали… Он не был так быстр на ногах, как на тренировках. Мы говорили об этом перед боем, он должен был защищаться от атак Даниэля за счёт движения либо валиться и клинчевать. Последнее не было желательным сценарием, поскольку Дюбуа — настоящий супертяжеловес", — приводит слова Дэвисона издание Sky Sports.
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