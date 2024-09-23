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Тренер Джошуа: Его ноги почему-то не успевали

Бокс

Наставник британского боксера прокомментировал поражение

Тренер Джошуа: Его ноги почему-то не успевали

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бен Дэвисон, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, прокомментировал его поражение от действующего обладателя титула IBF соотечественника Даниэля Дюбуа.

Напомним, поединок Джошуа и Дюбуа состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой чемпиона нокаутом в пятом раунде.

"Его ноги почему-то не успевали… Он не был так быстр на ногах, как на тренировках. Мы говорили об этом перед боем, он должен был защищаться от атак Даниэля за счёт движения либо валиться и клинчевать. Последнее не было желательным сценарием, поскольку Дюбуа — настоящий супертяжеловес", — приводит слова Дэвисона издание Sky Sports.

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