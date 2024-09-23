Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Усика: Джошуа, может драться и побеждать легко, но почему-то он этого не сделал
Глава промоутерской компании подвел итоги поединка
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал результат титульного боя между британцами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
"Если говорить о настрое, то Джошуа выглядел отсутствующим. Он был слабым, он не хотел драться. У него не было никакой защиты. У меня нет объяснения этому… Такой человек, как Джошуа, может драться и побеждать легко. Но почему-то он этого не сделал", — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Популярное сейчас
- "Боже, какое конченое". Экс-жена Тимощука объяснила, почему он помогает россиянам
- Довбик обратился к болельщикам после победы в матче Серии А
- Эксперт по итальянскому футболу – о тактике Юрича: Ему придется либо менять игроков, либо меняться самому
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО