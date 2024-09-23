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Карл Фроч: Джошуа избивали от начала и до конца боя
Эксперт высказал свое мнение о бое
Фото: Getty Images
Многократный чемпион мира, британец Карл Фроч прокомментировал результат титульного боя в супертяжёлом весе между соотечественниками Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
"Энтони Джошуа избивали от начала и до конца боя. Он вышел на ринг нервным, он не выглядел уверенным. Даниэль Дюбуа же улыбался и наслаждался собой.
Джошуа осыпали джебами с первого же раунда, он "сидел" на задней ноге, стоял прямо и делал всё не так, как следовало. Его гоняли по рингу и запугивали. Дюбуа вышел на ринг как чемпион мира. Джошуа же не хватило ни желания, ни уверенности в себе", — приводит слова Фроча Daily Mail.
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