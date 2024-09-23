Энтони Джошуа высказался о своей карьере после поражения от Дюбуа

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) записал видеообращение, в котором высказался о своей дальнейшей карьере после поражения нокаутом от соотечественника Дэниела Дюбуа (22-2, 21 КО) 21 сентября в Лондоне (Англия).

"Вчера вечером мы потерпели неудачу, но нам нужно смотреть на позитив. Это образ мышления, это та перспектива, которая у нас должна быть — позитив, несмотря ни на что, — отметил Джошуа. — Посмотрите, чего мы достигли за одиннадцать лет — это феноменально. Я хочу поблагодарить каждого из вас, кто был со мной на коне, это похоже на американские горки, но знаете, в чём проблема? В том, что это ещё далеко не конец".

"Мы сделали это один раз, мы сделали это дважды, сделать это в третий раз будет нелегко, но я верю, что это то, чего я могу достичь. Речь идёт о том, чтобы делать правильные шаги вперёд, усердно работать, совершенствоваться, и это должно исходить отсюда (из сердца) больше, чем из чего-либо ещё. Это не может исходить от каких-либо внешних голосов или влияний, это должно исходить отсюда (из сердца). Прошёл всего лишь день, но когда я сажусь и думаю об этом, у меня много этого (желания). Я знаю, что у меня много этого".

"Это просто видео, чтобы поблагодарить вас за вашу поддержку, сказать спасибо за то, что вы со мной на этом сумасшедшем пути. Пристегните ремни, потому что в глубине (моего сердца) я знаю, что нам есть, что привнести в игру, и пусть она будет долгой. Британский бокс, я ценю вас, мы поднимаемся вместе — вперёд!