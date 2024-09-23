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Промоутер Дюбуа рассказал, будет ли реванш с Джошуа
В контракте одного из боксеров есть такой пункт
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, заявил, что его подопечный не обязан проводить незамедлительный реванш с соотечественником Энтони Джошуа.
Напомним, ранее промоутер Джошуа, Эдди Хирн, сообщил, что его подопечный имеет право на реванш, однако, по словам Уоррена, возможные переговоры не носят обязательный характер.
"В контракте Дюбуа на бой нет пункта о реванше. Но он есть в контракте Джошуа. Я не против реванша, если они захотят его провести и условия будут нормальными. Пока слишком рано о чём-либо говорить", — приводит слова Уоррена издание talkSPORT.
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