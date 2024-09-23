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Майк Тайсон: Мне не нравится бой Кроуфорд - Альварес

Бокс

Американский боксер высказался о возможной организации боя

Майк Тайсон: Мне не нравится бой Кроуфорд - Альварес

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о потенциальном поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

"Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес (для Кроуфорда). У него получился близкий бой с последним парнем (Исраилом Мадримовым), тот оказался большим и неудобным. Ему не стоило с ним драться", — сказал Тайсон в подкасте itiswhatitis.

Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.

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