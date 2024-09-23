Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майк Тайсон: Мне не нравится бой Кроуфорд - Альварес
Американский боксер высказался о возможной организации боя
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон высказался о потенциальном поединке между соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.
"Мне не нравится этот бой. Слишком большой вес (для Кроуфорда). У него получился близкий бой с последним парнем (Исраилом Мадримовым), тот оказался большим и неудобным. Ему не стоило с ним драться", — сказал Тайсон в подкасте itiswhatitis.
Теренс Кроуфорд является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.
Популярное сейчас
- Старт Динамо в ЛЕ, Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Холанд вступил в жёсткую перепалку с Артетой и Жезусом после матча с Арсеналом. Что именно сказал форвард?
- Экс-жена Тимощука вспомнила, как Толик хотел прекратить петь гимн Украины из-за Блохина
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО