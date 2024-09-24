Тайсон Фьюри: Усик держит меня за яйца

Бывший чемпион мира в супертяжёлом дивизионе (свыше 90,7 кг) британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о чемпионе из Британии Энтони Джошуа (28-4, 24 КО).

"Факт в том, что всегда раскручивали так, что мой бой с Джошуа будет огромным, и мы заработаем горы денег, и он просто не случился за все эти годы. Всё закончилось тем, что я дрался с другими людьми и в любом случае заработал горы денег. Что есть, то есть. Если бой состоится в будущем — это фантастика. Если нет — значит, Бог не привёл нас к нему.

У меня есть боец, у которого победа решением надо мной. Мне всё равно на какого-то раскаченного мешка, который дрался сегодня. Я не беспокоюсь, он для меня никто. У меня есть тот, у кого есть победа надо мной, кто забрал мою девственность и украл её в Украину, в Саудовскую Аравию, Испанию или где он там сейчас живёт. Я не знаю, где он живёт, но у него победа надо мной — и вот о чём я беспокоюсь. Мне плевать на какого-то там другого бойца, у меня есть человек, который на текущий момент держит мои яйца. По сути, так и есть. Я не мирюсь с тем, что он побил меня в прошлый раз. Я уверен, чёрт возьми, что он не побьёт меня в этот раз. Я должен его нокаутировать, и я буду готовиться к хорошему нокауту, вот и всё. И я сделаю его, как сделал во втором бою с Уайлдером. Я сказал, что нокаутирую, и я это сделал. В этот раз я собираюсь нокаутировать Усика, и я верю это.", — сказал Тайсон в интервью IFL TV.