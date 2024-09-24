Тренер Дюбуа: Я бросаю вызов Усику

Тренер Дюбуа обратился к Усику после победы над Джошуа.

Напомним, что 21 сентября в Лондоне Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.

Тренер Дюбуа Дон Чарльз после поединка бросил вызов Усику.

"Я бросаю вызов Усику. Хочу, чтобы они снова привели Усика. Я бросаю им вызов", – сказал Чарльз.

Напомним, что в предыдущем поединке Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде.