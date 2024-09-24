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Тренер Дюбуа: Я бросаю вызов Усику
Наставник британца хочет организовать реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Дюбуа обратился к Усику после победы над Джошуа.
Напомним, что 21 сентября в Лондоне Дюбуа одержал сенсационную победу, нокаутировав Джошуа в 5 раунде.
Тренер Дюбуа Дон Чарльз после поединка бросил вызов Усику.
"Я бросаю вызов Усику. Хочу, чтобы они снова привели Усика. Я бросаю им вызов", – сказал Чарльз.
Напомним, что в предыдущем поединке Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде.
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