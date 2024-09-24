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Эдди Хирн: Мой совет Джошуа – ничего не предпринимать до реванша Усика и Фьюри

Бокс

Промоутер до сих пор надеется организовать поединок с Тайсоном

Эдди Хирн: Мой совет Джошуа – ничего не предпринимать до реванша Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его потенциальном поединке с соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Мой совет Джошуа – ничего не предпринимать до 21 декабря, до реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Если Фьюри проиграет, это может подготовить фундамент для мегафайта с Джошуа. Если Фьюри победит, он может провести добровольную защиту против Джошуа. Этот бой по-прежнему остаётся самым масштабным в тяжёлом весе", — приводит слова Хирна Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Джошуа досрочно проиграл действующему чемпиону IBF соотечественнику Даниэлю Дюбуа.

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