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Тедди Атлас: Бокс нуждается в Дане Уайте
По мнению тренера, этот спорт стал неактуальным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский тренер Тедди Атлас высказался о возможном приходе в боксёрский бизнес генерального директора UFC Даны Уайта.
"Я бы сказал: "Заходи. Мы нуждаемся в тебе". Принц Турки очень помог боксу, организовав бои, которые промоутеры не смогли устроить. Они не хотели этого, поскольку стороны было две. Из-за двух сторон страдали фанаты и не получали желаемых боёв.
Спорт также страдал и становился всё менее и менее актуальным. Бокс – самый древний спорт, и он не должен быть неактуальным, но он стал таковым из-за промоутеров и их папочек — телесетей", — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
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