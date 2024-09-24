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Тайсон Фьюри: Сейчас я могу пойти в паб и выпить 4-4,5 литра пива
Британец рассказал о подготовке к реваншу с Усиком
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не поддерживал форму перед подготовкой к реваншу с украинцем Александром Усиком, который состоится в декабре.
"Последние несколько месяцев мне задают странные вопросы… Люди спрашивали, готовлюсь ли я к бою. Нет… Я ничего не делал.
Сейчас я выше всей этой боксёрской чуши. Я сижу дома, пью кофе, отвожу детей в школу… Я могу делать всё, что захочу. Мне не нужен бокс, мне не нужно, чтобы меня били по голове. Я могу пойти в паб и выпить пару бокалов пива, 4-4,5 литра, если хочется, хоть каждый день. Я могу это делать, но в реванше есть смысл, в победе. Я прошёл ту стадию, когда это действительно меня беспокоило", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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