Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюбуа рассказал, проведет ли реванш с Джошуа
Дэниел нокаутировал своего соотечественника в 5 раунде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Дэниел Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о проведении реванша с соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).
Напомним, 21 сентября в Лондоне Дюбуа успешно отстоял титул, нокаутировав Джошуа в 5-м раунде.
"Да, если речь о будущем или следующем поединке, я хочу пойти на это, — говорит Дюбуа. — И в следующий раз я хочу выступить ещё лучше. Я знаю, где мне нужно улучшиться, поэтому как чемпион и боец я хочу каждый раз доказывать людям, что они неправы на мой счёт. Собственно, именно это мы и делаем».
"Я думаю, что способен на большее, — продолжил чемпион. — Это было великолепное выступление, но в следующий раз, я думаю, что буду более хладнокровным. Более резким, буду лучше во всём".
Популярное сейчас
- ЧМ-2024 по футзалу. Нидерланды – Украина 1:3. Наша сборная в четвертьфинале
- Нидерланды - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Джошуа-Дюбуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый поединок осени
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО