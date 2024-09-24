Дюбуа рассказал, проведет ли реванш с Джошуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе британец Дэниел Дюбуа (22-2, 21 КО) высказался о проведении реванша с соотечественником Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Напомним, 21 сентября в Лондоне Дюбуа успешно отстоял титул, нокаутировав Джошуа в 5-м раунде.

"Да, если речь о будущем или следующем поединке, я хочу пойти на это, — говорит Дюбуа. — И в следующий раз я хочу выступить ещё лучше. Я знаю, где мне нужно улучшиться, поэтому как чемпион и боец ​​я хочу каждый раз доказывать людям, что они неправы на мой счёт. Собственно, именно это мы и делаем».

"Я думаю, что способен на большее, — продолжил чемпион. — Это было великолепное выступление, но в следующий раз, я думаю, что буду более хладнокровным. Более резким, буду лучше во всём".