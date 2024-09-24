Майк Тайсон хотел бы видеть Дану Уайта в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.

"Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть", — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.

Ранее Тайсон выступил против организации боя Канело — Кроуфорд.