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Майк Тайсон хотел бы видеть Дану Уайта в боксе
Экс-чемпион мира считает, что он сумеет вывести этот спорт на новый уровень
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон считает, что приход в профессиональный бокс генерального директора UFC Даны Уайта положительно сказался бы на индустрии.
"Это было бы лучшее, что может случиться с боксом. В UFC, если кто-то освистал бой, вы больше не увидите бойца. Его следующий бой пройдёт где-нибудь в Южной Дакоте. Если нет хорошего боя, вы больше не увидите парня. А в боксе мы узнаем, что парень будет драться через месяц, но мы не хотим это видеть", — сказал Тайсон в подкасте It Is What It Is.
Ранее Тайсон выступил против организации боя Канело — Кроуфорд.
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