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Названы гонорары за бой Джошуа - Дюбуа
Дюбуа одержал победу нокаутом
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В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоялся бой между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, где победу нокаутом в пятом раунде одержал Дюбуа.
Издание GB News опубликовало суммы гонораров, которые получили боксеры:
Джошуа гарантированно получил $ 8 млн, в то время как Дюбуа получил лишь $ 4,7 млн.
Кроме этого, боксёры получат процент от платных трансляций (PPV). По предварительным данным, Джошуа должен будет получить $ 33,5 млн, а Дюбуа — около $ 13,5 млн.
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