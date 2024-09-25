Джошуа и Уайлдер могут провести бой в ближайшее время

Эдди Хирн, являющийся промоутером Энтони Джошуа, рассказал о возможности боя своего подопечного с Деонтеем Уайлдером в ближайшее время.

"Не исключаю Уайлдера или Джо Джойса. Бой с Уайлдером?.. До субботы я был уверен, что он не состоится уже никогда. Но сейчас однозначно считаю, что это был бы захватывающий поединок, который болельщики очень сильно хотели бы увидеть. Просто предполагаю, что Энтони сейчас захочет принять самый большой бой. А самый большой бой для него сейчас — это реванш с Дюбуа", — приводит слова Хирна Boxing News.

Напомним, в 2018 году Джошуа и Уайлдер были близки к поединку, который определил бы абсолютного чемпиона мира, но после длительных переговоров бой так и не состоялся.