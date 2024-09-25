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Майк Тайсон проводит спарринги перед боем с Джейком Полом
Боксер готовится к предстоящему поединку
фото - talksport.com
Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 58-летний Майк Тайсон проводит этап спаррингов перед поединком с популярным спортивным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом.
Поединок между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США), где возглавит большой вечер профессионального бокса, и будет носить статус официального, несмотря на нестандартный формат поединка в восемь раундов по две минуты.
Последний официальный бой Тайсона состоялся в далёком 2005 году, где он досрочно проиграл ирландцу Кевину Макбрайду
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