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Дана Уайт: Я разработал план для бокса, который мы теперь будем реализовывать в 2025 году

Бокс

Глава UFC все же окажется в боксе

Дана Уайт: Я разработал план для бокса, который мы теперь будем реализовывать в 2025 году

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт планирует с 2025 года распространить свою промоутерскую деятельность на профессиональный бокс.

"Я уже поглядывал на профессиональный бокс в 2017 году и даже планировал начал работать с Энтони Джошуа, но в итоге я рад, что прекратил тогда этот процесс и выждал паузу. Всё нужно делать тогда, когда наступает подходящее время.

Я разработал план, который мы теперь будем реализовывать в 2025 году. Посмотрим, что в итоге получится. Последние 30 лет все вокруг говорят о закате бокса, но у меня всегда было в голове представление о том, как оно всё должно быть устроено. Посмотрим, сработает ли мой план. Но я однозначно врываюсь в бокс, и у меня серьёзные намерения", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

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