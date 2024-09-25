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Тренер Дюбуа: В команде Джошуа не знают, что в боксе есть такая штука, как защита
Наставник чемпиона подвел итоги боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Дон Чарльз, тренер чемпиона IBF в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, раскритиковал команду Энтони Джошуа за подготовку к бою с его подопечным.
Напомним, поединок состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
"Они работали только лишь над его правым прямым. Весь план на бой заключался в том, чтобы попасть им. Да, когда Джошуа попадает этим ударом, то практически гарантированно побеждает нокаутом. Но потратить всю подготовку лишь на один удар… В боксе есть не только правый прямой. А ещё в боксе есть такая штука, как защита. В том числе и от джеба", — сказал Чарльз в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
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