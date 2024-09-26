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Серебряный призер Олимпийских игр 2016 готов провести бой с Энтони Джошуа

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Несмотря на свой возраст, боксер все же намерен выйти в ринг

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 готов провести бой с Энтони Джошуа

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Серебряный призер Олимпийских игр 2016, супертяжеловес Джо Джойс (16-3, 15 КО) рассказал, с кем может сразиться в будущих поединках:

"Я готов драться с кем угодно. Посмотрите на супертяжелый вес, здесь много привлекательных поединков. Я подерусь с Джошуа. Я готов, я буду готов. Диллиан Уайт? Конечно, я заинтересован в этом. Я побьюсь с любым. Я вернулся к тренировкам в зале. Я готовлюсь к тому, кого поставят против меня, кто будет хорошим вариантом".

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе, в котором Даниэль Дюбуа в 5 раунде одержал победу над Энтони Джошуа.

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