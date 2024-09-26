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Названа дата боя Кубрата Пулева и Мануэля Чарра

Бокс

Он состоится в декабре

Названа дата боя Кубрата Пулева и Мануэля Чарра

Фото: prsport.net

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Долгожданный поединок между обладателем регулярного титула WBA в супертяжёлой весовой категории сирийцем Мануэлем Чарром и экс-претендентом на титул чемпиона мира болгарином Кубратом Пулевым состоится 7 декабря в Болгарии. Об этом пишет портал BoxingScene.

Первоначально этот бой планировался 30 марта в Софии (Болгария), но был отменён из-за травмы, которую получил Чарр в процессе подготовки к поединку. Но это боксёрское шоу не отменилось, и Пулев всё же вышел в ринг против другого соперника, украинца Игоря Шевадзуцкого, которого победил единогласным решением судей.

Напомним, Чарр свой последний бой проводил в декабре 2022 года, где победил техническим нокаутом во втором раунде албанского ветерана ринга Нури Сефери.

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Кубрат Пулев Мануэль Чарр
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