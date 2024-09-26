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Головкин возглавил Олимпийскую комиссию при World Boxing
Боксер возглавляет и НОК Казахстана
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг) стал председателем Олимпийской комиссии при организации World Boxing. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"В этой должности глава НОК Казахстана сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing. Также основой его деятельности в качестве председателя комиссии будет тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК", — сказано в пресс-релизе НОК Казахстана.
Напомним, World Boxing была создана из-за конфликта между МОК и IBA в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры.
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