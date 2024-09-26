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Головкин: Для меня важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта
Бывший абсолютный чемпион мира назвал приоритеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин прокомментировал своё назначение на пост главы Олимпийской комиссии при организации World Boxing.
"Для меня лично, как и для всего Казахстана и спортивного мира, важно сохранить бокс как олимпийский вид спорта, и это станет для меня важнейшим приоритетом работы. Я также намерен тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом в вопросах приверженности бокса олимпийским ценностям честности, справедливости и прозрачности.
Уверен, что мой опыт профессионального спортсмена поможет выстроить системную работу внутри World Boxing, и совместными усилиями мы сумеем придать развитию бокса новый импульс, но впереди нам предстоит ещё многое сделать", — приводит слова Геннадия пресс-служба НОК Казахстана.
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