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Промоутер Дюбуа: Мы определим, против кого Даниэль будет драться в течение следующей недели или двух недель
Британец может провести поединок уже в феврале
Фото: Getty Images
Промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал о возможности проведения реванша с экс-чемпионом Энтони Джошуа.
"Я совсем не против этого. Для меня это не просто открытая дверь, я сниму дверь с петель, и мы это сделаем.
Если они этого хотят, они это получат, получат мгновенно. Следующий бой Дюбуа состоится в феврале. Мы определим, против кого он будет драться в течение следующей недели или двух недель", – сказал Уоррен.
Напомним, что в последнем поединке Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5 раунде.
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