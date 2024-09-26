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Промоутер Дюбуа: Мы определим, против кого Даниэль будет драться в течение следующей недели или двух недель

Бокс

Британец может провести поединок уже в феврале

Промоутер Дюбуа: Мы определим, против кого Даниэль будет драться в течение следующей недели или двух недель

Фото: Getty Images

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Промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен рассказал о возможности проведения реванша с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

"Я совсем не против этого. Для меня это не просто открытая дверь, я сниму дверь с петель, и мы это сделаем.

Если они этого хотят, они это получат, получат мгновенно. Следующий бой Дюбуа состоится в феврале. Мы определим, против кого он будет драться в течение следующей недели или двух недель", – сказал Уоррен.

Напомним, что в последнем поединке Дюбуа нокаутировал Джошуа в 5 раунде.

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Источник:
boxing24/7
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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