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Боб Арум: Джошуа прошёл через много войн и с ним покончено
Промоутер высказал свое мнение
Легендарный американский промоутер Боб Арум прокомментировал поражение двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа в поединке с действующим обладателем титула IBF соотечественником Даниэлем Дюбуа.
Напомним, поединок боксёров состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.
"Сколько можно выбивать из человека дерьмо? Джошуа прошёл через много войн, и я считаю, что с ним покончено, как и с Уайлдером. Возможно, они смогут договориться о поединке. Это всё ещё интересный бой", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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