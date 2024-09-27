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Тони Беллью: Джошуа однозначно имеет хорошие шансы на победу в реванше с Дюбуа

Бокс

Посмотрим, сумеет ли Энтони хорошо подготовиться к этому поединку

Тони Беллью: Джошуа однозначно имеет хорошие шансы на победу в реванше с Дюбуа

Фото: The Independent

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью считает, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа способен одержать победу в реванше с действующим обладателем титула IBF в этом весе Даниэлем Дюбуа.

"Если Джошуа проведёт сейчас реванш с Дюбуа, то он однозначно имеет хорошие шансы на победу. Если Энтони сразу же пойдёт в наступление, то у него есть огромная возможность нокаутировать Дюбуа. В первом бою он не делал этого, а наоборот, отступал в старте боя, поэтому он упустил свою возможность. Если Джошуа и Дюбуа обоюдно вступят в рубку на старте боя, то это будет похоже на поединок Джорджа Формана с Роном Лайлом, но завершится гораздо быстрее", — приводит слова Беллью Вoxing-social.

Напомним, 21 сентября в Лондоне Дюбуа одержал победу нокаутом в пятом раунде над Джошуа и отстоял свой титул IBF.

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