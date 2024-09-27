Тайсон Фьюри: Начну подготовку к бою с Усиком за 6 недель до боя

Экс-чемпион в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал о подготовке к реваншу с украинским чемпионом Александром Усиком (22-0, 14 КО). Слова боксера приводит портал talkSPORT.

"Я еще не начал тренироваться и не собираюсь ехать в лагерь в ближайшее время. До боя остается 13 недель, поэтому, вероятно, начну подготовку за 6 недель. Обычно на тренировочный лагерь мне хватает 6-7 недель, поэтому я буду готов".

Напомним, что в последнем поединке боксеров, который состоялся в мае 2024 года Александр Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.