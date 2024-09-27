Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Девин Хейни подал иск на Райана Гарсию
Боксеры продолжают историю
Фото: Getty Images
Экс-чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) подал судебный иск против Райана Гарсии (24-1, 20 КО). Об этом пишет Boxing Scene.
Он обвиняет своего соотечественника в избиении, мошенничестве и неправомерном обогащении, а также запросил полный пересмотр и корректировку бухгалтерского учета их боя.
Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в 2024 году Гарсия одержал победу над Хейни. После боя его дисквалифицировали и отменили результат поединка из-за положительной допинг-пробы.
Популярное сейчас
- УПЛ. Верес - Шахтер 1:1. Ровенчане заслуженно отбирают очки у чемпиона
- Довбик здесь, Рома - не очень. Обзор итальянских СМИ по итогам матча Рома - Атлетик
- Ребров не вызовет двух лидеров на октябрьские матчи сборной Украины
- Тренер Дюбуа: Я бросаю вызов Усику
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО