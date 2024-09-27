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Девин Хейни подал иск на Райана Гарсию

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Девин Хейни подал иск на Райана Гарсию

Фото: Getty Images

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Экс-чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) подал судебный иск против Райана Гарсии (24-1, 20 КО). Об этом пишет Boxing Scene.

Он обвиняет своего соотечественника в избиении, мошенничестве и неправомерном обогащении, а также запросил полный пересмотр и корректировку бухгалтерского учета их боя.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в 2024 году Гарсия одержал победу над Хейни. После боя его дисквалифицировали и отменили результат поединка из-за положительной допинг-пробы.

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wbc Райан Гарсия Девин Хэйни
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Источник:
boxingscene.com
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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