Девин Хейни подал иск на Райана Гарсию

Экс-чемпион по версии WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хейни (31-0, 15 КО) подал судебный иск против Райана Гарсии (24-1, 20 КО). Об этом пишет Boxing Scene.

Он обвиняет своего соотечественника в избиении, мошенничестве и неправомерном обогащении, а также запросил полный пересмотр и корректировку бухгалтерского учета их боя.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в 2024 году Гарсия одержал победу над Хейни. После боя его дисквалифицировали и отменили результат поединка из-за положительной допинг-пробы.