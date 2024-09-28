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Экс-соперник Виталия Кличко оценил шансы Фьюри в реванше против Усика

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Экс-соперник Виталия Кличко оценил шансы Фьюри в реванше против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский супертяж Шеннон Бриггс оценил шансы британца Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) в поединке-реванше против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Тайсон никогда раньше не проигрывал. Это его первое поражение. Иногда мне интересно, голоден ли этот парень до побед? Это мой единственный вопрос к Тайсону.

Стили делают бои, но опять же, вы не можете недооценивать Фьюри, вы не знаете, какую стойку он будет использовать в бою. Вы не знаете, попытается ли он нокаутировать Усика, как это было с Уайлдером в третьем бою, или он будет боксировать с украинцем.

Может быть, он вернется и докажет нам, что неправильно провел первый бой. Мне было интересно, почему он мало двигался с Усиком. Выдержат ли кондиции Усика в реванше? Действия Тайсона нельзя предусмотреть, возможно, он наберет больше веса и попытается использовать лучше свои габариты" – сказал американец.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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