Чисора – об Усике: Побил всех британских ребят, он надрал нам задницу

Британский супертяж Дерек Чисора поделился своими ожиданиями от поединка-реванша своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Мы должны уважать Усика. Он избил меня, он дважды избил Эй Джея, он избил Даниэля Дюбуа и он избил Фьюри. Он избил всех британских ребят, он надрал нам задницу. И он победит Фьюри снова, и на этот раз досрочно.

Усик много двигается, и он в отличной физической форме. Когда они раскручивали бой с Эй Джеем, второй бой он приехал в Лондон, пошел в олимпийский бассейн и плавал шесть часов непрерывно. Где он побеждает тебя, так это в физической подготовке. Когда кончается шестой раунд, ты думаешь, что это уже 10-й раунд. Вы должны быть в форме, а он продолжает двигаться и выбрасывать удары. Он наказывает тебя за любые ошибки" – сказал Дерек.