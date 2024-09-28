Чжилей – о бое Дюбуа-Джошуа: Ожидал победу Даниэля, но не думал что Энтони упадет в первом раунде

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) прокомментировал победу чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) в бою против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Его слова цитирует FightHype.com:

"Я ждал победы Дюбуа, но не мог подумать, что Джошуа упадет в первом раунде. Даниэль доминировал и завершил дело. Дюбуа молод, голоден, и все должны на него обратить внимание.

Джошуа должен просто отдохнуть и разобраться с собой. Он встал после нокаута, проблем не должно быть. Надо, чтобы он морально подготовился к тому, что дальше, брать реванш сейчас будет слишком быстро" – сказал китаец.