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Промоутер Фьюри: Если Усик нокаутирует Тайсона, можно говорить о бое против Джошуа
Интересное расписание
Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Боб Арум рассказал, при каких условиях может произойти бой его подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Слова специалиста цитирует Fight Hub TV:
– Вы много лет пытались организовать бой Фьюри против Джошуа. Сейчас думаете, что Джошуа потерял свой блеск?
– Думаю, что полностью. Если Усик нокаутирует Фьюри, тогда, возможно, ты сможешь продать бой Фьюри против Джошуа как бой двух проигравших – сказал Арум.
Напомним, что ранее Чисора
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