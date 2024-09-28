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Промоутер Фьюри: Если Усик нокаутирует Тайсона, можно говорить о бое против Джошуа

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Промоутер Фьюри: Если Усик нокаутирует Тайсона, можно говорить о бое против Джошуа

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Боб Арум рассказал, при каких условиях может произойти бой его подопечного против Энтони Джошуа (28-4; 25 КО). Слова специалиста цитирует Fight Hub TV:

– Вы много лет пытались организовать бой Фьюри против Джошуа. Сейчас думаете, что Джошуа потерял свой блеск?

– Думаю, что полностью. Если Усик нокаутирует Фьюри, тогда, возможно, ты сможешь продать бой Фьюри против Джошуа как бой двух проигравших – сказал Арум.

Напомним, что ранее Чисора дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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