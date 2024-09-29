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Белью: Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри
Спорный вопрос
Фото: Getty Images
Легендарный британский супертяж Тони Белью дал советы своему соотечественнику, экс-чемпиону мира Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) после поражения от Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует talkSPORT:
"Для Джошуа есть еще несколько любопытных боев. К примеру, с Чжаном, я бы хотел увидеть этот поединок. Конечно все хотят увидеть долгожданный бой Фьюри – Джошуа, я бы посмотрел также и на третье сражение Энтони с Александром Усиком.
Я уже хвалил Джошуа перед боем из Дюбуа. Но мы же видели, как Энтони всех побеждал, вспомните Кличко. Я видел его невероятные выступления, видел также, как он не показывал все свои сильные стороны. Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри" – сказал Тони.
Напомним, что ранее Чисора
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