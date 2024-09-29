  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Белью: Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Белью: Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри

Бокс

Спорный вопрос

Белью: Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный британский супертяж Тони Белью дал советы своему соотечественнику, экс-чемпиону мира Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) после поражения от Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Для Джошуа есть еще несколько любопытных боев. К примеру, с Чжаном, я бы хотел увидеть этот поединок. Конечно все хотят увидеть долгожданный бой Фьюри – Джошуа, я бы посмотрел также и на третье сражение Энтони с Александром Усиком.

Я уже хвалил Джошуа перед боем из Дюбуа. Но мы же видели, как Энтони всех побеждал, вспомните Кличко. Я видел его невероятные выступления, видел также, как он не показывал все свои сильные стороны. Сейчас самые актуальные бои для Джошуа – это поединки с Усиком и Фьюри" – сказал Тони.

Напомним, что ранее Чисора дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Фьюри: Если Усик нокаутирует Тайсона, можно говорить о бое против Джошуа
yellow-arrow
Чжилей – о бое Дюбуа-Джошуа: Ожидал победу Даниэля, но не думал что Энтони упадет в первом раунде
yellow-arrow
Чисора – об Усике: Побил всех британских ребят, он надрал нам задницу
Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости