Промоутер Джошуа: Эй Джей делал вещи, которые Дэвисон не говорил ему делать

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (28-4; 25 КО) Эдди Хирн рассказал, что не считает виновным в поражении своего подопечного в поединке против Даниэля Дюбуа (22-2; 21 КО) тренера Бена Дэвисона.

"Дэвисон получает всю похвалу за последние несколько выступлений. Эй Джей делал вещи, которые Бен не говорил ему делать, он отходил по прямой с приподнятым подбородком, неправильно держал руки, все такое.

Что произошло на тот момент – он начал восстанавливаться, но все еще имел мало энергии, и это не изменилось. Когда он нанес урон Дюбуа в 5-м раунде – это был его шанс. Ты встал на ноги, обыграл его в четвертом раунде, рискнул. Думаю, это следует похвалить.

Я думаю, что одна из вещей, которые я ему сказал: "Хотя ты плохо боксировал и совершал ошибки, ты не мог сделать ничего больше, ты не мог больше стараться, ты не мог дать больше, ты не мог быть смелее. И, кстати, когда тебя нокаутировали, ты пытался нокаутировать его, потому что нанес ему вред" – сказал Хирн.