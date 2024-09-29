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Фьюри – о реванше в Усиком: Я собираюсь нокаутировать этого засранца
Забавный чудак
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своих планах на реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО).
"Всё очень просто. Я должен нокаутировать этого сранца, и это не секрет. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но в этот раз я не буду идти туда ради победы судейским решением.
Я помню, как хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали решение. Я сделал то же во втором поединке, который провел через 3-4 месяца. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого засранца, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я собираюсь нокаутировать этого засранца" – сказал Тайсон.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
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