Фьюри – о реванше в Усиком: Я собираюсь нокаутировать этого засранца

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своих планах на реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Всё очень просто. Я должен нокаутировать этого сранца, и это не секрет. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но в этот раз я не буду идти туда ради победы судейским решением.

Я помню, как хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали решение. Я сделал то же во втором поединке, который провел через 3-4 месяца. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого засранца, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я собираюсь нокаутировать этого засранца" – сказал Тайсон.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.