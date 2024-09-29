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Фьюри – о реванше в Усиком: Я собираюсь нокаутировать этого засранца

Бокс

Забавный чудак

Фьюри – о реванше в Усиком: Я собираюсь нокаутировать этого засранца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) рассказал о своих планах на реванш против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Всё очень просто. Я должен нокаутировать этого сранца, и это не секрет. Я считаю, что перебоксировал его в первом бою. Я уверен, что победил его по очкам, но в этот раз я не буду идти туда ради победы судейским решением.

Я помню, как хорошо отбоксировал в первом бою с Уайлдером, но мне не отдали решение. Я сделал то же во втором поединке, который провел через 3-4 месяца. Во втором бою с Уайлдером я вышел, чтобы нокаутировать этого засранца, и мы знаем, что произошло. Во втором поединке с Усиком я собираюсь нокаутировать этого засранца" – сказал Тайсон.

Напомним, что реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
29.09.2024 в 09:24
ты с начало выйди на ринг--скорость Усика будет с первых минут и тебе хана
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
29.09.2024 в 09:24
ты с начало выйди на ринг--скорость Усика будет с первых минут и тебе хана
Ответить
0
0

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