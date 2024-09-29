Шакур дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Американский легковес, чемпион мира по версии WBC Шакур Стивенсон дал прогноз на реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО). Его слова цитирует SecondsOut:

"Я думаю Фьюри выиграет реванш, кто хочет поставить на это кусок хлеба – звоните мне! Пока он в форме, это будет просто! Усик – один из сильнейших боксеров, которых я когда-либо видел, если честно, но если Тайсон Фьюри будет в лучшей форме и настроится на бой – он точно победит Усика" – сказал Шакур.