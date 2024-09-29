Президент Top Rank: Фьюри победит Усика, если будет оставаться сфокусированным, если не будет играть

Президент промоутерской компании TОР Rank Тодд Дюбефф рассказал, при каких условиях британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) возьмет реванш у чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО).

"Фьюри победит, если будет оставаться сфокусированным, если не будет играть. В средних раундах первого боя казалось, что Тайсон легко атаковал Усика. Я думаю, он просто стал немного апатичным и самоуверенным.

Я считаю, что Фьюри усвоил урок, и он был тяжел. Я также верю, что его соперник будет лучшим в этот раз, потому что у него прибавится уверенности. Я думаю, что поведение Фьюри в ринге – это его характер. Но я считаю, что он ничего не воспринимает как данность. Мне кажется, что он извлек тяжелый урок" – сказал специалист.