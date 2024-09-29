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Уоррен: Фьюри чувствовал, что выиграл бой против Усика

Бокс

Плохой аргумент

Уоррен: Фьюри чувствовал, что выиграл бой против Усика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о реакции своего подопечного, супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) на поражение от украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySport:

"Он настроен достаточно философски. Он чувствовал, что выиграл сражение. Я думал, что он вырвал победу, но это был близкий поединок. Он мог закончиться по-разному.

Многие нейтральные эксперты, такие как Томас Хаузер, люди, не имеющие корыстных целей, думали, что это ничья. Усику отдали на один раунд больше, и это было раздельное решение.

Он должен выйти и то, что он сделал в первой половине боя, должен довести это до конца. Я думал, что он собирается остановить Александра. Этот отличный удар, вы могли увидеть, как Усик отступил.

Я просто знаю Тайсона, он умный парень, он знает, что ему нужно сделать" – сказал Уоррен.

Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

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Александр Усик Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен
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