Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Фьюри чувствовал, что выиграл бой против Усика
Плохой аргумент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о реакции своего подопечного, супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) на поражение от украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует SkySport:
"Он настроен достаточно философски. Он чувствовал, что выиграл сражение. Я думал, что он вырвал победу, но это был близкий поединок. Он мог закончиться по-разному.
Многие нейтральные эксперты, такие как Томас Хаузер, люди, не имеющие корыстных целей, думали, что это ничья. Усику отдали на один раунд больше, и это было раздельное решение.
Он должен выйти и то, что он сделал в первой половине боя, должен довести это до конца. Я думал, что он собирается остановить Александра. Этот отличный удар, вы могли увидеть, как Усик отступил.
Я просто знаю Тайсона, он умный парень, он знает, что ему нужно сделать" – сказал Уоррен.
Напомним, что бой Усик-Фьюри 2 состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Популярное сейчас
- Александрия снова лидирует в УПЛ, Байер отстоял ничью с Баварией, первый триумф Эвертона Миколенко, конец победной серии Барсы. Главные новости за 28 сентября
- Вернидуб: Полное преимущество с нашей стороны. Не заслуживали поражения. Надо время, у нас изменился состав
- Ротань – после вопроса журналиста о Ротань-стайл: Не ведусь на провокации, ведь вы задаете очень острый вопрос
- Промоутер Фьюри: Если Усик нокаутирует Тайсона, можно говорить о бое против Джошуа
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО