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Тайсон Фьюри: Вернусь на вершину 21 декабря

Бокс
Обновлено

Британец уверен в своей победе

Тайсон Фьюри: Вернусь на вершину 21 декабря

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

36-летний британский супертяжеловес Тайсон Фьюри опубликовал список лучших боксеров, где он идет вторым после украинца Александра Усика.

"Вернусь на вершину 21 декабря. Продолжаю делать это 22 года", — написал в сторис Фьюри.

18 мая 2024 года Тайсон Фьюри проиграл раздельным решением судей Александру Усику. 21 декабря состоится реванш между боксерами.

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Вarcelinius
30.09.2024 в 16:46
ню-ню..
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
30.09.2024 в 16:46
ню-ню..
Ответить
1
0

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