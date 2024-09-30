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Тони Беллью: Хук Дюбуа мог бы сбить лошадь, но Джошуа поднялся

Бокс

Британец высказался о состоявшемся поединке

Тони Беллью: Хук Дюбуа мог бы сбить лошадь, но Джошуа поднялся

Фото: sport.24tv

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о причинах поражения Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа, состоявшемся в сентябре.

"Я видел, как Джошуа тренируется в Техасе. Видел, как усердно он готовится. Он один из лучших спортсменов в тяжёлом весе, что я видел, если не лучший.

Что же произошло? Его тяжело потрясли в первом раунде, тот правый хук мог бы сбить лошадь. Встать и продолжить бой после такого попадания… Вы видели замедленную съёмку, удар пришёлся в яблочко. И у Энтони Джошуа нет проблем с челюстью, он поднялся", — приводит слова Беллью издание BoxingScene.

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Тони Беллью
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