Тони Беллью: Хук Дюбуа мог бы сбить лошадь, но Джошуа поднялся

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о причинах поражения Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа, состоявшемся в сентябре.

"Я видел, как Джошуа тренируется в Техасе. Видел, как усердно он готовится. Он один из лучших спортсменов в тяжёлом весе, что я видел, если не лучший.

Что же произошло? Его тяжело потрясли в первом раунде, тот правый хук мог бы сбить лошадь. Встать и продолжить бой после такого попадания… Вы видели замедленную съёмку, удар пришёлся в яблочко. И у Энтони Джошуа нет проблем с челюстью, он поднялся", — приводит слова Беллью издание BoxingScene.