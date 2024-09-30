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Эдди Хирн: Иск Хейни против Гарсии может изменить бокс

Бокс

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Эдди Хирн: Иск Хейни против Гарсии может изменить бокс

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал новость об иске чемпиона мира в двух весовых категориях Девина Хейни против своего последнего соперника Райана Гарсии.

"Этот иск может изменить бокс. Люди уже не раз задавались вопросом, следует ли привлекать к ответственности боксёров, которые проваливают допинг-тест, но, несмотря на это, выходят на ринг.

Если Хейни выиграет дело, думаю, это может стать для боксёров серьёзной причиной отказаться от допинга. Годичная дисквалификация не является проблемой для Райана Гарсии. Он проведёт несколько месяцев в отпуске, а затем вернётся в зал. Но потеря десятков миллионов — уже другая история", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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